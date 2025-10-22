Maduro pide crear una aplicación parar que la gente reporte “todo lo que ve, todo lo que oye”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó desarrollar una nueva aplicación, con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que permita al pueblo reportar las 24 horas del día “todo lo que ve, todo lo que oye”.

Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario explicó que la herramienta deberá integrarse al sistema VenApp, una red social creada en 2022 para recibir denuncias sobre problemas cotidianos en las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

Maduro señaló que, además de la FANB, deben involucrarse en la creación de la aplicación las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral, con el fin de fortalecer el sistema de defensa popular.

El jefe de Estado destacó: “Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas”, reafirmando su intención de ampliar los mecanismos de control y comunicación directa con la ciudadanía.

Amnistía Internacional denunció en agosto del año pasado que el presidente Maduro ya había incentivado el uso de VenApp para “denunciar a los manifestantes que cuestionan su reelección”.

La organización indicó en un informe de 2024 que, “al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes”, lo que ha generado preocupación por un posible uso represivo de la plataforma.

Finalmente, la nueva propuesta del mandatario surge en un contexto de alta tensión con Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas, por su parte, considera esta acción una “amenaza” orientada a promover un “cambio de régimen” y “apropiarse” de los recursos naturales, entre ellos el petróleo.