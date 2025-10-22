Home Internacional "maduro pide crear una aplicación parar que la gente reporte ̶..."

Maduro pide crear una aplicación parar que la gente reporte “todo lo que ve, todo lo que oye”

Durante una transmisión del canal estatal en VTV, el mandatario venezolano explicó que la herramienta deberá integrarse al sistema VenApp, una red social creada en 2022 para recibir denuncias sobre problemas cotidianos en las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó desarrollar una nueva aplicación, con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que permita al pueblo reportar las 24 horas del día “todo lo que ve, todo lo que oye”.

Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario explicó que la herramienta deberá integrarse al sistema VenApp, una red social creada en 2022 para recibir denuncias sobre problemas cotidianos en las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

Maduro señaló que, además de la FANB, deben involucrarse en la creación de la aplicación las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral, con el fin de fortalecer el sistema de defensa popular.

El jefe de Estado destacó: “Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas”, reafirmando su intención de ampliar los mecanismos de control y comunicación directa con la ciudadanía.

Amnistía Internacional denunció en agosto del año pasado que el presidente Maduro ya había incentivado el uso de VenApp para “denunciar a los manifestantes que cuestionan su reelección”.

La organización indicó en un informe de 2024 que, “al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes”, lo que ha generado preocupación por un posible uso represivo de la plataforma.

Finalmente, la nueva propuesta del mandatario surge en un contexto de alta tensión con Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas, por su parte, considera esta acción una “amenaza” orientada a promover un “cambio de régimen” y “apropiarse” de los recursos naturales, entre ellos el petróleo.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

“Ante una imposición…”: La molestia de O’Higgins...

Pablo Hoffman, presidente del cuadro celeste, evidenció su malestar por la determinación de la ANFP, tras modificar el día y horario del duelo con los “piratas”, quienes podrían consagrarse campeones en este encuentro.

Leer mas
Nacional

Gobierno lanza campaña Chile Vota Informado...

Desde el Estadio Nacional, la presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, informó que el padrón definitivo para estas elecciones es de 15.618.167 electores en territorio nacional, 160.935 en el exterior, lo que da un total de 15.779.102 electores, de los cuales 885.940 personas son extranjeros.

Leer mas
Panoramas

Panoramas imperdibles en la zona central de Chile: los...

La zona central de Chile —que comprende las regiones del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule y la Metropolitana— ofrece una rica combinación de paisajes costeros, valles vitícolas, ciudades patrimoniales y montañas que la hacen un destino ideal para escapadas de fin de semana o vacaciones más prolongadas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/