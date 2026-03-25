Alza de combustibles: Panaderos advierten fuerte impacto en los costos

La industria panadera advirtió impactos relevantes en los costos tras el alza en los combustibles que fue anunciada por el Gobierno.



Según consignó Emol, Ricardo Sánchez, director de la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (Indupan) y dueño de la panadería La Castilla, señaló que la situación es “compleja”, y enfatizó que el combustible es un insumo crítico tanto en la producción como en la distribución.



“El combustible es clave para nosotros, tanto en la distribución como en la calefacción de los hornos. Ya sea gas o petróleo, ambos van a subir porque son hidrocarburos”, explicó.



Añadió que “para quienes tenemos locales comerciales, el efecto no solo se verá en el costo de producción, sino también en la logística. La distribución a restaurantes, hoteles y otros clientes se encarece cada vez más, considerando que los costos de autopistas y combustibles ya están en niveles muy altos”.



Desde el gremio, advierten que “solo en el ítem de calefacción de hornos, el alza puede representar cerca de un 30% adicional”. Además, afirmó que en la línea de distribución el impacto es mayor, lo que obliga incluso a replantear condiciones como pedidos mínimos o rutas de despacho.

Impacto en la cadena productiva

Sostiene que el alza no solo se verá en los combustibles, sino que impactará prácticamente toda la cadena productiva.

“Afecta el transporte del trigo, los costos de los molinos, los embalajes, las bolsas plásticas e incluso otros insumos derivados del petróleo que están presentes en múltiples productos. Por eso, si bien existe presión para subir precios, no es fácil traspasar completamente ese aumento al consumidor, porque también hay un límite en lo que las personas pueden pagar”, dijo Sánchez.



Finalmente, indicó que se trata de “un problema transversal que golpea especialmente a los sectores más vulnerables”. Apuntó que el desafío será sostener la operación en un contexto de costos crecientes sin deteriorar la demanda.