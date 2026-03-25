Matan de un disparo en la cabeza a joven en vehículo en Cerro Navia

Un joven de 20 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras conducía un vehículo en la comuna de Cerro Navia. Además, la víctima, que tendría antecedentes penales, fue atacada en plena madrugada.

El crimen ocurrió cerca de las 2:00 horas en calle Mejillones este miércoles. En ese contexto, vecinos del sector alertaron a Carabineros tras escuchar un disparo. Posteriormente, observaron el automóvil detenido con sus luces encendidas.

Carabineros fue el primer equipo en llegar al lugar tras el aviso de los residentes. Una vez en el sitio, los funcionarios constataron la situación y, de inmediato, activaron los protocolos para resguardar la escena.

La investigación quedó en manos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la PDI. En este sentido, las características del hecho hacen presumir la posible intervención de terceros.

No se descarta que el homicidio esté vinculado a un intento de robo. Sin embargo, esta hipótesis aún se encuentra en análisis por parte de los equipos especializados.

La comuna de Cerro Navia enfrenta una seguidilla de hechos violentos asociados a disputas entre bandas rivales. De hecho, estos grupos se enfrentan por el control territorial en distintos sectores.

El jueves 19, en calle Siberia, un estudiante de 17 años murió en medio de un tiroteo entre bandas. Asimismo, durante la mañana de ese mismo día, otra balacera dejó un fallecido y un herido.

Finalmente, peritajes en el sitio del suceso están siendo desarrollados por la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. De este modo, las diligencias buscan esclarecer la dinámica del crimen y dar con los responsables.