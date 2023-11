Marcel dice que solución al CAE “nunca ha estado fuera del programa de Gobierno”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la posible condonación del Crédito Aval del Estado (CAE) y manifestó que la “solución” a este tema “nunca ha estado fuera del programa de Gobierno”.



En conversación con Radio ADN, Marcel explicó que propuestas en esta materia “va a haber, pero tienen que ser propuestas que no compitan con recursos que se destinen a otros fines como el aumento de la PGU o atender a las necesidades de las personas que requieren cuidados”.



En cuanto al proyecto que ingresará el Ejecutivo, indicó que “el compromiso está expresado en términos de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior”.



“Eso es algo que sabemos que necesitamos, porque lo que tenemos en este momento es lo que resultó de distintos ajustes puntuales al CAE, pero como mecanismo más permanente sabemos que hay un tema que está pendiente”, sostuvo.



De esta forma, el secretario de Estado apuntó a que la iniciativa deberá “hacerse cargo también de lo que es la herencia del sistema anterior”.



Asimismo, recalcó que “si dijimos que lo vamos a tener antes de la presentación del próximo presupuesto, no vamos a estar ahora, siete u ocho meses antes, definiendo hasta el último detalle sus componentes”.



Sobre las críticas respecto a que una posible condonación del CAE podría afectar la discusión del pacto fiscal, Marcel manifestó que “lo que uno ha visto es que cada cierto tiempo aparece un argumento, otro, se van sumando argumentos para no concurrir a los acuerdos”.



“Yo creo que en lugar de estar haciendo esto, de estar tan preocupado de cómo trazar las líneas rojas, dar portazos, etc., ¿por qué no nos concentramos en el pacto fiscal?”, sentenció.