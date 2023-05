Marcel reconoció “gran trabajo” de Larraín y lamentó “ausencia de interlocutor para llegar a acuerdos”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lamentó la “ausencia de un interlocutor” para la reforma de pensiones y destacó el trabajo del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, en esa iniciativa clave del Gobierno. En todo caso, evitó referirse a la denuncia por supuesto acoso sexual.



En entrevista con Radio Concierto, Marcel evitó referirse a los motivos de fondo de la petición de renuncia al exsubsecretario, pero valoró su trabajo y aseguró que “Larraín fue clave en la arquitecta del proyecto que presentó el Gobierno e hizo un gran trabajo, y ese fue su gran aporte”.



“Lo que ocurrió después, es que el proceso de discusión ha sido complejo porque hay una parte en que se buscan acuerdos y que no tiene líneas rojas, pero la contraparte no se sienta en la mesa, hemos tenido numerosos episodios, y nos encontramos con que se trata de demorar la reforma previsional”, añadió.



Acerca de las diferencias entre Larraín y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en el tema previsional, Marcel dijo que “desconozco lo que ocurre al interior de otro ministerio, pero el gran problema es la ausencia de un interlocutor para llegar a acuerdos”.



En ese sentido, criticó el estancamiento en los avances de la discusión de la reforma, y afirmó que “el Gobierno siempre ha estado dispuesto a flexibilizar y no tiene líneas rojas en este proyecto, además de tener una propuesta sólida”.



“No hay pugna entre duros y blandos, el tema es como se logra estructurar una conversación fructífera”, concluyó Marcel.