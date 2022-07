Marcel y transporte público: “Precios no pueden estar congelados eternamente”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las tarifas del transporte público que permanecen congeladas desde el estallido social.



Marcel señaló en Tele13 Radio que “nos ha tocado un encadenamiento de situaciones de emergencia en los últimos años con el estallido social, la crisis del Covid, ahora este episodio inflacionario”.



“Pero eso no significa que las medidas que se adoptan para contener los precios vayan a ser medidas que se mantengan eternamente”, adelantó el titular de Hacienda, remarcando que “en algún momento tiene que comenzar a producirse esa normalización”.



“Eso se ha dicho respecto de una multiplicidad de precios. En el caso del Mepco, sabemos que el Mepco funciona para los dos lados, funciona para amortiguar las alzas de precios cuando están subiendo los precios internacionales, y para devolver los recursos cuando los precios empiezan a bajar”, explicó.



Mientras que “en el caso de la electricidad, también se aprobó un mecanismo que permite contener las alzas de precios y que las va compensando, después en el futuro, con lo que habrían sido las caídas de tarifas por causas más estructurales en la electricidad. Entonces, así ocurre en distintas áreas”, detalló.



De esta manera, el ministro indicó que “yo creo que está en el sentido común de las personas que los precios no pueden estar congelados eternamente. Ahora, ¿en qué momento comienza esa normalización? es algo que hay que ir definiendo en función de cada una de las áreas que corresponden, en función de lo que sean las necesidades inmediatas de las personas”.



“Eso ya es la responsabilidad que cabe en cada una de las distintas áreas, sean los combustibles, sea la energía eléctrica, sea los pasajes del transporte”, consignó.



Por otro lado, el economista informó que la industria estará presente en la discusión del royalty minero que se tramita en el Congreso, proyecto al cual el Gobierno le presentó indicaciones en el marco de la reforma tributaria.



“El trabajo que se va a hacer ahí va a incluir no solo las propuestas del Ejecutivo, sino los comentarios que haya de la industria”, indicó el expresidente del Banco Central.



“Tenemos un objetivo de recaudación que no es simplemente recaudación en general, es para invertir en investigación y desarrollo, aportar recursos a las regiones, pero también nos importa que siga habiendo un dinamismo muy importante de la industria minera en Chile”, añadió.



El jefe de la billetera fiscal enfatizó que Chile seguirá “siendo un país minero por mucho tiempo e iremos complementándolo con otro tipo de actividades, nos importa sin duda que la actividad minera tenga un buen futuro en Chile”.