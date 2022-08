Marcelo Catrillanca: “Lo que no alcanzó a hacer Piñera lo está terminando Boric”

Marcelo Catrillanca, integrante de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla y padre del comunero asesinado en 2018, se refirió nuevamente a la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.



“Hay que entender hoy día la persecución política que existe desde el Estado hacia la nación mapuche. Creo que cada dirigente que puede un poco intervenir en esta situación va a ser perseguido y hoy día vemos el resultado que tenemos con el nuevo Presidente que tanto anhelábamos y aspirábamos que posiblemente iba a ser mejor que Piñera. Pero lo que no alcanzó a hacer Piñera lo está terminando este Presidente”, manifestó, consignó La Tercera.

Sostuvo que “hay que entender que la política es así, la política es sucia. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que esperar qué es lo que se pueda resolver, pero, ya claramente se está demostrando que hay una persecución política, por lo tanto, hay que asumir la responsabilidad de que el peñi está siendo perseguido y hoy día está en manos de la justicia y ojalá que la justicia, pueda transparentar lo que el Estado quiere perseguir frente a los dirigentes mapuche”.



Respecto a las declaraciones de Llaitul en relación con los actos de sabotaje contra las empresas forestales, indicó que “cada dirigente es libre de poder expresar lo que siente en el momento de rabia. Porque acá no hay que olvidar, que nunca se ha transparentado la vulneración de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, no solamente los mapuche”.



Agregó que “aquí no hay que olvidar de que también hubo un levantamiento del pueblo chileno que también apoyaba un poco lo que es el movimiento mapuche y hoy día hay una persecución claramente en contra del peñi porque habló”.



En relación a las consecuencias que tendrá esta detención, expresó que “cada comunidad, cada lof tiene su forma de actuar por lo que pueda seguir ocurriendo”.



“Yo creo que siempre, cómo conozco el sufrimiento, lo que hemos podido pasar como familia también, llamar a la tranquilidad y que podamos resolver este tema en la justicia”, añadió.



Catrillanca recalcó que “esperamos que la justicia pueda operar con transparencia donde se pueden aclarar los temas y también se puede resolver quien realmente es el que está robando la madera, porque hoy día no hay que olvidar qué bajo el Decreto 701 todas las tierras usurpadas que vino a rematar el Estado de Chile lo transformaron en grandes forestaciones que hoy día están en tierras mapuche. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es solamente recuperar el territorio, que nosotros aspiramos como pueblo nación mapuche”.