Marta Lagos y encuesta CERC-MORI: “La cultura que hemos instalado en democracia ha validado a Pinochet”

Este martes se dio a conocer la encuesta CERC-MORI, “Chile a la sombra de Pinochet”, que evaluó la percepción que las personas tienen sobre la dictadura.

Entre los principales resultados, se encuentra el que el 36% de los chilenos considera que los militares “tenían razón” en dar el Golpe de Estado 1973.

La analista política y directora de MORI, Marta Lagos, remarcó lo preocupante de este dato y comparó los resultados de esta mediación con los obtenidos en el plebiscito de 1988. “Aquí tenemos al único dictador de occidente, de la historia contemporánea, que 50 años después de haber dado un golpe de Estado, tiene un tercio de la población a su favor. Él sacó 44% el 5 de octubre del 88 y hoy día tienen un 36% de la población a su favor. Ha perdido nada más que ocho puntos”, indicó, consignó Radio Univesidad de Chile.

Marta Lagos sostuvo este miércoles en Radio Cooperativa que la democracia, que Chile recuperó en 1990, ha sido “demasiado tolerante” con los actores que participaron en la dictadura y se mantuvieron en la política, que terminaron formando una imagen “blanda” del sangriento régimen de Augusto Pinochet que persiste hasta la actualidad, a 50 años del golpe de Estado.

“Lo que hacen las encuestas es intentar reflejar la opinión representativa del país y revelar aspectos ocultos; y éste es un aspecto que no debería ser oculto, sino que deberíamos enfrentar, discutir y solucionar, encontrar un consenso que nos permita caminar para adelante”, sostuvo.

“Hay un 60% de la gente que dice que este tema no está zanjado, toda la herencia del golpe y de la dictadura no está zanjada, sin embargo, estamos conmemorando los 50 años y no estamos abordando la problemática; tenemos susto de enfrentar la problemática, tenemos un trauma todavía, ¿qué nos pasa que no somos capaces de llegar a un consenso?”, indicó.

Lagos puso de relieve en Cooperativa que “a los que recuperamos la democracia se nos pasó la mano en ser demasiado tolerantes con la generación que venía de la dictadura, que se incorporó a la democracia y permaneció en ella; de alguna manera tiñeron la democracia con esta ‘blandura’ hacia el régimen, que la cultura social y política no logró desmantelar ni abordar”.

Según señaló, hay dos factores que han llevado al “resurgimiento” pinochetista: uno es el internacional, donde los gobiernos de Donald Trump, en Estados Unidos; Jair Bolsonaro, en Brasil; Nayib Bukele, en El Salvador y de Andrés Manuel López Obrador, en México, “contribuyen a la validación de los autoritarismos” en la región.

Agregó que “hay un contexto internacional que hace que este espiral del silencio en que estaba el pinochetismo escondido salga para afuera, pero estaba escondido porque nosotros lo hemos validado”, que se conjuga con el factor local, de “la validación interna de la cultura chilena, que hemos validado al pinochetismo validando a sus actores”.

“Hemos validado a Pinochet, la cultura que hemos instalado en democracia ha validado a Pinochet, y eso es lo que estamos sufriendo hoy”, indicó.