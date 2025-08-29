Masiva “Bailetón” dio recreo al deporte y movilizó adultos mayores en La Reina

Suele ser un lugar de deportes, pero esta vez se consagró a la recreación. El Centro Deportivo Dragones de La Reina cambió de giro para convertirse en una pista de baile cargada a la nostalgia, en lo que fue la segunda versión de la Gran “Bailetón”, que además marcó el adiós definitivo de las pistas de un histórico bailarín: Sergio Valero, ex rostro de emblemáticos programas de televisión como “Tugar, Tugar, Salir a Bailar”, “Sábados Gigantes” o “El Baile”, entre otros, dejó su rol de emblemático jurado.

El histórico bailarín, de 92 años, dejó su academia en manos de su hija Viviana y dijo adiós regalando una coreografía como profesor para los asistentes. Lo hizo con una milonga zapateada y con tango, ambos grupos de personas mayores. Una velada organizada por la Corporación de Deportes y Recreación de La Reina, dirigida por Juvenal Olmos, en un encuentro enfocado en las personas mayores y su recreación como prioridad.

A la cita llegaron más de 50 parejas participantes entre vecinos de La Reina, de distintas edades, y priorizando la presencia de personas mayores, quienes debieron bailar variedad de ritmos para elegir a las parejas ganadoras en categorías como Ritmos de Oro, Ritmos Latinos y Estilo Libre, entre otros.

Una jornada consagrada al baile a nivel familiar en todas las edades y abierta para toda la comunidad de La Reina y fanáticos que fueron a apoyar a sus familiares y cercanos. Un encuentro en que destacó la alegría del anfitrión de la velada, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

“Me alegra enormemente ver el entusiasmo y de poder convocar a la amplia familia reinina en un evento para todas las edades. Ese es el móvil del desarrollo del deporte y la recreación en la comuna, generar instancias de encuentro en torno al impulso del sano movimiento y ver a niños, adultos y muchos adultos mayores resulta maravilloso”, dijo el jefe comunal.

Otro de los que no escondió su alegría con la “Bailetón” fue el director de la Corporación de Deportes La Reina, Juvenal Olmos. “Por mandato de nuestro alcalde, José Manuel Palacios, queremos impulsar eventos que convoquen a la familia no sólo en torno a la práctica deportiva, sino que también a la sana recreación. Y qué mejor que hacerlo priorizando la sana diversión de las personas mayores y con un público que disfrutó de esta velada inolvidable”, complementó el ex entrenador de la selección chilena.