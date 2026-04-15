Andrés Allamand renunció a Renovación Nacional

Andrés Allamand, uno de los fundadores de Renovación Nacional (RN) y expresidente del partido, renunció a la colectividad tras 39 años de militancia. Se transformó en la segunda figura en dejar la colectividad en 2026.

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, dejó la tienda hace poco más de tres semanas, por tener diferencias con la conducción de RN. Su salida se dio a conocer días antes de que se realizaran las elecciones internas, en las que se esperaba que él compitiera, consignó T13.

La salida del exministro la dio a conocer este miércoles el diario La Segunda. Sin embargo, la renuncia se habría concretado hace un par de meses, en silencio.

Se indicó que las razones detrás de esta decisión, sería cumplir el anuncio que hizo en 2022 cuando dijo que se alejaría de la política. Esto para asumir la Secretaría General Iberoamericana.

El citado medio sostiene que también podría haber influido su desacuerdo con la manera en la que el partido condujo la elección presidencial de 2025. Esto porque respaldaron la candidatura de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y se sumaron a los cuestionamientos contra el ahora Presidente José Antonio Kast.

Allamand fue fundador de RN, colectividad que surgió tras la fusión de movimientos de derecha organizados en los años 80. Durante sus años de militancia fue presidente por tres periodos consecutivos, vicepresidente y secretario general, además de senador y diputado respaldado por la colectividad.