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Pedro Pascal se une a estrellas de Hollywood que se oponen a la fusión de Paramount y Warner 

El actor se unió a la lista de rostros que firmaron una carta abierta, donde se advierte que la compra Warner por parte de Paramount generará “menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público”.

Leonardo Medina
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Pedro Pascal se une a estrellas de Hollywood que se oponen a la fusión de Paramount y Warner 

El actor chileno, Pedro Pascal, se unió a las diferentes estrellas de Hollywood que firmaron una carta abierta, donde rechazan la fusión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery (WBD). 

Dicha carta fue publicada el pasado lunes, y ya acumula más de 2.000 firmas, con Pascal, Florence Pugh, Edward Norton y Atsuko Okatsuka entre los nuevos firmantes. 

En principio, el  texto fue suscrito por nombres relevantes, como Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Tiffany Haddish y Lily Gladstone. 

Las figuras de la industria cuestionaron la compra de WBD por parte de Paramount, apuntando a diferentes efectos negativos. 

Lo anterior, ya que plantean que la fusión de ambas compañías generará “menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público”. 

También, señalaron que ha existido “un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas”. A esto se suma “una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución”.

“Cada vez más, un número reducido de grandes compañías determina qué proyectos salen adelante y en qué condiciones”, añadieron. 

Además, indicaron que esta situación “deja a los creadores y a las empresas independientes con menos vías viables para sostener su actividad”.

Paramount responde

Consignar que, a través de un comunicado, desde Paramount Skydance reaccionaron a esta carta abierta. 

“Escuchamos y comprendemos las preocupaciones que algunos miembros de nuestra comunidad creativa han planteado y respetamos el compromiso de proteger y expandir la creatividad”, expresaron. 

A la vez, remarcaron que entre sus metas está “incrementar la producción hasta alcanzar un mínimo de 30 largometrajes de alta calidad al año con estreno en salas”. 

La compañía agregó que planea “seguir licenciando contenidos y preservar marcas emblemáticas con un liderazgo creativo independiente, garantizando así que los creadores dispongan de más vías para dar a conocer su trabajo, y no menos”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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