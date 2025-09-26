Masivo corte de luz en Antofagasta deja más de 6 mil clientes afectados 

La Compañía General de Electricidad (CGE) informó este viernes sobre un masivo corte de luz en Antofagasta, que tendría a más de 6 mil clientes afectados.

Según consignó Radio Biobio, el corte se registra principalmente en el sector centro y sur de la ciudad.

De acuerdo al mapa de afectación de la CGE, los sectores sin luz van desde la zona del centro comercial Espacio Urbano hasta las inmediaciones del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, incluyendo también calles céntricas y residenciales.

El Diario de Antofagasta

Desde la empresa indicaron que la situación se debe a una falla en las instalaciones de transmisión, y detallaron que “personal técnico realiza maniobras para restablecer el servicio”.

En tanto, la CGE mencionó que la hora estimada de reposición fue fijada para las 18:00 horas de este viernes.