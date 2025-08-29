Masivo operativo por narcotráfico en Melipilla termina con 18 viviendas allanadas y al menos siete detenidos

Carabineros de Chile ejecutó un masivo operativo antidrogas la tarde de este jueves en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana. La acción incluyó el allanamiento simultáneo de 18 domicilios, en el marco de una investigación por microtráfico coordinada por la Fiscalía Local.

El coronel Jorge Hidalgo, jefe de la Prefectura Santiago Costa, detalló que la diligencia surge de un trabajo del Departamento Antidrogas OS7 en conjunto con el Ministerio Público.

“Estamos concluyendo un trabajo metódico y sistemático que surgió a raíz de las inquietudes planteadas por vecinos de la comuna y que fueron canalizadas por la alcaldesa en una reunión con el General Director de Carabineros”, señaló.

Como resultado del procedimiento, se registraron siete detenidos, además de la incautación de un arma de fuego, gran cantidad de munición y diversas drogas, entre ellas marihuana, pasta base y ketamina, las que están siendo sometidas a peritajes.

La capitán Belén Galaz, oficial del OS7, indicó que en el operativo participaron también la sección Drones de Carabineros y personal territorial. Añadió que la dificultad de algunos ingresos obligó al GOPE a derribar hasta ocho puertas metálicas que protegían inmuebles usados para el acopio y venta de drogas.

Las diligencias forman parte de un plan focalizado en Melipilla, donde Carabineros, el Ministerio Público y otras instituciones coordinan esfuerzos para responder a las denuncias ciudadanas y combatir el microtráfico en sectores residenciales.