Matthei insiste en el “Caiga quien caiga” respecto al Caso Audios

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reiteró este jueves, respecto a los nuevos antecedentes revelados por Ciper Chile en el Caso Audios, que quienes estén involucrados en los ilícitos descritos como tráfico de influencia, deberán enfrentar a la justicia, “caiga quien caiga”.



“Yo soy muy clara desde el principio, y no quiero ni enredarme ni enredar a nadie. He dicho desde el principio que hay tolerancia cero a la corrupción, que aquí caiga quien caiga, aunque sea mi hermano”, sostuvo.



“Al mismo tiempo es vergonzoso el tipo de filtraciones de vida íntima que estamos teniendo. Eso no puede ser. Tenemos que lograr que las instituciones funcionen, y funcionen de manera correcta. Eso es todo lo que quiero decir, no hay nada más que agregar. Esto es lo que he dicho desde un principio, y lo sostengo”, dijo Matthei.



“Tenemos que ser implacables con este tipo de delitos, la justicia tiene que indagar a fondo y acá no cabe absolutamente ningún espacio para la condescendencia, acá tiene que caer el que tenga que caer”, insistió.



Finalmente, consultada por la figura de Andrés Chadwick, exministro de Sebastián Piñera y conocido de Matthei, la jefa comunal fue clara: “Vuelvo a señalar que acá no podemos tener absolutamente ninguna mano blanda, acá se tiene que indagar a fondo y tienen que sancionarse a lo que tenga que sancionarse, caiga quien caiga”