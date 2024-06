Médico indio encontró un dedo humano en un cono de helado: “Menos mal que no me lo tragué”

Un médico indio sufrió una repulsiva experiencia luego de percatarse de que el cono de helado que consumía incluía un dedo humano. El evento tuvo lugar en la ciudad de Bombay, donde la policía local abrió una investigación.

El inspector de Policía de la estación de Malad, Ravindra Adane, informó que recibieron “una denuncia”, y aseguró que “el dedo está siendo examinado por el departamento forense, tendremos una respuesta en varios días”, según recogió Emol.

El doctor de 26 años, cuya identidad no ha sido revelada, declaró que se encontraba disfrutando de su helado cuando dio “un mordisco hacia el centro del cono y sentí que había algo grande”. Según detalló, al hacer contacto con el dedo pensó que “era un trozo de fruto seco o algo, menos mal que no me lo tragué”.

Tras inspeccionar mejor el objeto, comenzó a notar que tenía la forma de un dedo humano “con huellas dactilares”, el hueso y hasta uña. “Soy un doctor, sé a qué se parece el cuerpo humano”, confesó.

Luego, depositó el dedo en hielo y se acercó a la estación de policía, donde interpuso una denuncia e intentó contactar con la compañía de helados para elevar su queja. El perturbador momento fue registrado en video y compartido en redes sociales, donde se puede ver la situación con mayor detalle, consignó el medio citado.