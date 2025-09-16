Home Nacional "menor de 16 años muere baleado en los Ángeles y otro adolescente ..."

Menor de 16 años muere baleado en Los Ángeles y otro adolescente fue herido en una pierna

Samuel López, comisario de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, señaló que “se levantaron evidencias balísticas, como también se verificó la existencia de registros audiovisuales. Se continúan las diligencias para establecer la dinámica de los hechos y la autoridad del mismo”.

Eduardo Córdova
Un menor de 16 años falleció la noche de este lunes tras recibir un disparo en el abdomen en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío.

Su acompañante, un joven de 17 años, resultó herido en una pierna y permanece internado en el hospital de la zona.

De acuerdo con los primeros antecedentes, ambos adolescentes caminaban cuando fueron interceptados por un automóvil, desde donde se efectuó una cantidad indeterminada de disparos.

El hecho habría ocurrido cerca de calle La Cumbre, en el sector de Parque Lauquen.

