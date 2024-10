Merino por exfiscal Guerra: “No puede entregar información que es reservada”

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, se refirió a las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal regional oriente, Manuel Guerra, donde era mencionada.



Según dio a conocer The Clinic, en los chats de Hermosilla y Guerra hablaban de dos proyectos del grupo Jalaff en la comuna y señalaban que la jefa comunal tenía dudas. Además, darían cuenta que el persecutor entregó información sobre la querella contra el exalcalde Raúl Torrealba.



En conversación con Radio Universo, la alcaldesa dijo que Guerra “era un funcionario público, y no puede entregar información que es reservada. Ese es un delito que cometen los funcionarios públicos, entregar información reservada”.



Merino manifestó que la denuncia contra Torrealba “es una obligación de todo funcionario público, no es un tema de una decisión. Sino, estoy cometiendo delito al no denunciar”.



“Nunca pensé si denunciar o no, era lo obvio. Yo creo que era, a lo mejor, por haber pensado que era muy talibana, pero nunca nadie me ha llamado para decirme que no denuncie, al revés”, añadió.



En esta línea, la jefa comunal sostuvo que la justicia debe “avanzar y rápido para que los culpables sean sancionados, porque si no, todos nos vamos a ver con un manto de duda. Y eso es muy dañino para Chile”.



“Hay personas que están remando en contra, y hay que identificarlas, sacarlas y que cumplan con los delitos sancionados”, precisó.