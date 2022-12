Messi: “Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y sentía que iba a ser esta”

Luego de 36 largos años de espera, Argentina volvió a coronarse campeón del mundo, tras derrotar por penales en un exigente partido a su similar de Francia, que forzó la definición desde los doce pasos al igualar a tres en los 120 minutos.



Una de las grandes figuras de la Albiceleste fue el delantero Lionel Messi, quien aportó con un doblete para su equipo y quien una vez terminado el compromiso, recibió el premio como mejor jugador del torneo.



En diálogo con la prensa, el “10” remarcó que “es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. No hay nada después de esto”.



“Lo que luché toda mi carrera se me dio casi al final. Me encanta lo que hago, lo disfruto. Estar acá y quiero disfrutar unos partidos más siendo campeón del mundo”, agregó el astro trasandino, que a lo largo del certamen batió una serie de récords.



En la misma línea, la “Pulga” subrayó que “todos la queríamos (la copa) e hicimos lo posible para conseguirlo. Anteriormente estuvimos muy cerca (Brasil 2014), con muchos compañeros que dieron el máximo y no pudieron lograrlo. Hoy este grupo es representante de todos ellos”.



Por último, Messi reconoció que “no somos conscientes de lo que hicimos y lo que vamos a vivir en Argentina, va a ser una locura. Lo único que quiero es ir a disfrutar con mi gente, tirarme a tomar sol en Rosario. Es una alegría muy grande terminar el año con esta felicidad”.