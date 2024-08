Michelle Bachelet descarta competir en la carrera presidencial

La expresidenta, Michelle Bachelet, dijo este lunes que no tiene intenciones de postularse nuevamente como candidata para encabezar un tercer gobierno, durante la celebración del 70° aniversario del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), una actividad en la que también estuvo presente el Presidente Gabriel Boric.



“¿La podríamos ver en una primaria oficialista?”, le consultaron ala exmandataria, a lo que respondió: “No, yo no soy candidata, está descartado”, dijo, sin comentar sobre el asunto.



Lo anterior se da en el contexto del favoritismo que muestran las encuestas y que la posicionan como la carta mejor evaluada del oficialismo de cara a las presidenciales de noviembre del 2025.



Además, este fin de semana la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo en una entrevista que “la centroizquierda debe llegar con alternativas competitivas a la elección presidencial” y manifestó su deseo de que “las definiciones se terminen tomando con algún sistema de primarias”, en referencia a su propia opción como abanderada del sector.



Al ceremonia de este mediodía, además de Bachelet y del Presidente Gabriel Boric, asistieron también el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; y el vicepresidente ejecutivo del Cruch y rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez.



En la ceremonia, Bachelet fue homenajeada por la contribución que hizo en sus gobiernos a la educación superior en el país.



“Soy una convencida de la importancia de la educación pública y el rol fundamental que juega en nuestra sociedad, permitiendo a las personas desarrollarse plenamente para que en conjunto podamos avanzar como país. Por eso es que siempre he tenido un compromiso muy profundo con la educación pública, siendo además hija de la educación pública, por lo que en mis dos gobiernos buscamos fortalecerla, pero en el segundo gobierno pudimos avanzar mucho más”, expresó durante su discurso.



Bachelet destacó además la aprobación de la gratuidad en la educación superior para estudiantes de menores ingresos en su segundo período.



“Lo que se buscaba era una verdadera inclusión a través de una reforma educacional que el país necesitaba y que los chilenos demandaban además con mucha fuerza y claridad. Una educación pública, gratuita y de calidad era un sueño que muchos anhelaban en nuestro país y me enorgullece que hayamos podido avanzar en esto”, destacó.