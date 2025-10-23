Home Internacional "milei designa al secretario de finanzas como ministro de relacion..."

Milei designa al secretario de Finanzas como ministro de Relaciones Exteriores

Se destacó que el nuevo titular de Exteriores, Pablo Quirno, seguirá impulsando la “reinserción” de Argentina en Occidente, así como “la batalla cultural” en “defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad” abanderadas por Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei, nombró este jueves como nuevo ministro de Relaciones Exteriores al actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien es el principal artífice de los últimos acuerdos económicos firmados con la administración Donald Trump.

La presidencia argentina confirmó que el titular de Exteriores, Gerardo Werthein, presentará su dimisión el próximo lunes y explicó que su sucesor en el cargo tendrá como principal objetivo trabajar en “acuerdos comerciales para dinamizar la economía”, así como construir mejores vínculos tanto con los mercados internacionales como con los productores argentinos.

“Milei le agradece a Werthein los servicios prestados y haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada de Argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con Estados Unidos”, indicó la presidencia en un comunicado.

Nuevo titular de Exteriores seguirá impulsando la “reinserción” de Argentina en Occidente

Asimismo, destacó que el nuevo titular de Exteriores seguirá impulsando la “reinserción” de Argentina en Occidente, así como “la batalla cultural” en “defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad” abanderadas por Milei.

Según varios medios argentinos, el cambio se produce después de que Milei haya expresado disconformidad con Werthein debido a su reciente reunión con Donald Trump en la Casa Blanca en la que supuestamente el ministro no habría sido capaz de transmitir al magnate republicano la importancia de las elecciones legislativas que se celebran este domingo.

Quirno, hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los principales miembros del equipo económico que impulsó las negociaciones comerciales con el Departamento del Tesoro estadounidense, que lidera Scott Bessent.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Departamento del Tesoro suscribieron el lunes un acuerdo de estabilización cambiaria por un total de hasta 20.000 millones de dólares (1.754 millones de euros), una línea ‘swap’ de divisas adelantada hace dos semanas por Bessent.

