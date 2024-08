Milei llega este jueves a Chile para participar en evento privado: No tiene agendado encuentro con Boric

El presidente argentino, Javier Milei, llegará este jueves al país para participar en Santiago en una actividad organizada por Gas Andes, filial de la Compañía Argentina de Combustibles (CGC).



El evento, según reporta el medio uruguayo El Observador, se realizará en el Hotel Mandarín Oriental de Las Condes donde se celebrará el primer TCF (Trillion Cubic Feet, o 28 mil millones de metros cúbicos) de gas natural transportado de Argentina a Chile a través del gasoducto de la compañía.



El primer TCF se alcanzó a 27 años de su inauguración, ocurrida el 7 de agosto de 1997 por los expresidentes Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz- Tagle, y en momentos en que se busca el fortalecimiento del abastecimiento de gas natural desde Vaca Muerta hacia Chile, a través de una serie de gasoductos que cruzan de norte a sur del límite binacional.



De acuerdo a la publicación, el mandatario llegará acompañado por una comitiva de empresarios del llamado “Grupo de los 6”, que corresponde a las seis cámaras empresarias más importantes de Argentina y por ahora no existe confirmación de una posible reunión con su par chileno, Gabriel Boric.



El vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, admitió el lunes que por “algún corrimiento en la agenda” del mandatario chileno, Boric y Milei podrían no verse durante la permanencia del segundo en Santiago.



Milei hará una escala en Neuquén para visitar Vaca Muerta, donde mantendrá un encuentro con ejecutivos de grandes petroleras que operan allí, como Vista, Pan American Energy y Pampa Energía, organizado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin.



Tras la escala, Milei cruzará la cordillera para una visita que, como en la mayoría de los viajes que hizo al exterior, estará más enfocada en el sector privado que en los encuentros con autoridades.



A diferencia de los enfrentamientos que Milei ha tenido con líderes de la centroizquierda como Lula, el colombiano Gustavo Petro o el español Pedro Sánchez, con Boric no se han registrado enfrentamientos abiertos, más allá de algún calificativo despectivo (“empobrecedor”) durante la campaña el año pasado, recuerda El Observador.



Boric, que participó de la ceremonia de asunción en diciembre pasado, coincide con el libertario (Milei) en temas clave como la guerra en Ucrania o la situación en Venezuela.



En noviembre de este año, en tanto, Argentina y Chile celebrarán los 40 años del Tratado de Paz y Amistad, que significó el final de las disputas entre ambas naciones por la fijación del límite desde el canal Beagle hasta el paso Drake al sur del cabo de Hornos, un hecho que podría no tener actos oficiales a nivel presidencial.