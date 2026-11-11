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Ministerio de Justicia entregó al Senado los decretos de rebaja de condenas: Quedan bajo reserva

Los documentos fueron entregados al secretario de la Comisión de Constitución del Senado, Ignacio Vásquez, quien informó que las carpetas quedaron bajo reserva y en custodia. “Como su propio epígrafe señala, se trata de un documento reservado. Es decir, está amparado por las leyes en cuanto a la imposibilidad de hacerlo público”, dijo.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministerio de Justicia entregó al Senado los decretos de rebaja de condenas: Quedan bajo reserva

El Ministerio de Justicia entregó este miércoles a la Comisión de Constitución del Senado los decretos de rebaja de penas a los condenados por delitos sexuales contra menores.

Los documentos fueron entregados al secretario de la comisión, Ignacio Vásquez, quien informó que las carpetas quedaron bajo reserva y en custodia.

“Como su propio epígrafe señala, se trata de un documento reservado. Es decir, está amparado por las leyes en cuanto a la imposibilidad de hacerlo público”, dijo.

“Debe quedar en custodia en Secretaría”

“Nosotros este documento no lo podemos copiar y debe quedar en custodia en Secretaría”, añadió.

El senador Matías Walker apuntó que “obviamente hay que resguardar la reserva de los casos individualmente. Pero eso no obsta a que la Secretaría pueda hacer un informe de los datos globales”.

Hasta el momento, los decretos han sido solicitados por los parlamentarios que preparan la acusación contra el ministro, por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Defensoría de la Niñez.

Ministro Rabat entregaría este miércoles decretos de rebaja de penas a condenados
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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