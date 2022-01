Ministerio de Minería “lamentó la desinformación que se ha producido posterior al anuncio de la licitación” del litio

El Ministerio de Minería se refirió al proceso de licitación del litio hacia dos empresas privadas, y que ha generado críticas por parte de la oposición. El sector acusa que la cartera no discutió con ellos los términos en los que se realizaría la adjudicación.



A través de un comunicado, se dio a conocer que “el Ministerio de Minería lamenta la desinformación que se ha producido posterior al nuncio de la licitación internacional del litio. Como hemos sostenido, en una reunión realizada el miércoles 5 de enero, representantes del Presidente electo se reunieron con el biministro de Energía y Minería y solicitaron considerar algunos planteamientos del Gobierno electo respecto a la licitación”.



“Al notificar la adjudicación, el ministro Juan Carlos Jobet señaló que en la decisión se acogieron todos los puntos planteados en dicho encuentro”, afirmaron.



En ese sentido, explicaron que “en minuta enviada al Ministerio de Minería por los propios asistentes dice textualmente: ‘Nuestra postura de cara a la reunión con el ministro Jobet era poder abrir un espacio para incorporar mejoras a la licitación en curso. Las señales que se dieron públicamente apuntaban en esa dirección: postergar la adjudicación para incorporar una serie de criterios que están hoy ausentes en el proceso'”.



“El documento agrega: ‘En la reunión se abordó la dificultad para postergar la adjudicación, pero se abrió el espacio que buscábamos, de acuerdo a la siguiente propuesta (acordada durante la reunión)'”, detallaron.



También aclararon que en el texto se “detallan los planteamientos del Gobierno entrante: ‘a) Incorporar en el proceso actual criterios de generación de valor local, b) Retribución a las comunidades, c) Inversión en I+D'”.



“Agregan: ‘los puntos (a) y (b) se abordarán a través de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) que se suscriban. El ideal hubiera sido incorporarlos como criterios de la licitación, pero dado lo avanzado del proceso (ya se presentaron las ofertas) ya no es posible. El punto (c) se desarrollará a partir de una Política Nacional del Litio'”, versa el escrito.



Según la cartera, “también se propuso ‘conformar una Mesa de Trabajo del Litio y acordar participantes’ y que ‘la Mesa de Trabajo tendrá como objetivo velar por la inclusión de los criterios (a) y (b) en los Contratos Especiales de Operación que se suscriban y además dar inicio a la discusión de una Política Nacional del Litio”.



“Dado todo lo anterior, lo dicho por el Ministerio de Minería es estrictamente correcto. ‘Queremos una transición republicana. Siempre he buscado los acuerdos. En ese espíritu nos juntamos con el equipo del Presidente electo y acordamos aspectos muy razonables, que están transcritos en un acta hecha por ellos mismos. Todo eso lo acogimos. Porque queremos que Chile dé una señal de continuidad, una mirada de Estado’, sostuvo el biministro de Energía y Minería, y Juan Carlos Jobet”, sostuvieron.



Finalmente, comunicaron que reafirman “la disposición del Gobierno a conformar con la oposición una Mesa Nacional del Litio para elaborar una estrategia de desarrollo de esta industria, con una mirada de Estado y de largo plazo”.