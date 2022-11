Ministra Jara: “Hay mucho prejuicio respecto de cómo somos las y los comunistas”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, habló de las complicaciones y críticas que ha sufrido durante su cargo, a raíz de los prejuicios por ser comunista.



En una entrevista al diario español El País, la secretaria de Estado manifestó que “hay mucho prejuicio respecto de cómo somos las y los comunistas. Formamos parte de un partido político que persigue una idea transformadora de la sociedad chilena, pero que no es un regimiento y, evidentemente, no somos todos iguales”.



“Pero lo tomo como una oportunidad para derribar mitos. Son caricaturas que se impusieron desde la dictadura, que somos dirigentes enojados”, aseguró.



La ministra indicó que “se pensaba que por ser comunista no iba a poder trabajar con los empleadores y empresarios. Nuevamente, había ciertas ideas preconcebidas”.



Aseveró que “si bien tenemos posiciones distintas, hay un convencimiento tanto entre empleadores como trabajadores que Chile, a partir de octubre de 2019, con el estallido, manifiesta dolores que deben recomponerse con mayor justicia y cohesión social”.



Respecto a las políticas de Estado, Jara expresó que “el Presidente nos ha dicho que debemos hacernos cargo de las urgencias de la vida de las personas, pero, al mismo tiempo, de sacar adelante una agenda transformadora y poder, desde este Gobierno, de izquierda, cumplir con lo comprometido”.



La ministra del Trabajo se refirió a la reforma de pensiones y el papel de las AFP. “El concepto de seguridad social no existe y pasa a primar una especie de seguro privado donde cada persona mayor tiene que asumir los costos del envejecimiento, no desde una mirada colectiva. Esto hizo crecer un poder importante, las AFP, que se instalaron sin un contexto democrático y sin ningún tipo de derecho de libertad de elegir para los trabajadores”, argumentó.



“Esta reforma propone un sistema mixto, donde está el 83% de los países de la OCDE. Y lo que busca, más bien, es sacarnos de la radicalidad en la que hemos estado por 40 años. En pensiones, Chile tiene una oportunidad histórica que no se puede perder”, agregó.