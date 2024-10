Ministra Orellana: “Mi analogía no fue la mejor”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió este sábado a los nuevos antecedentes sobre el caso Monsalve y realizó una autocrítica por sus comentarios previos.

Tras recibir críticas por su declaración en la que subrayaba que “no estamos hablando de un portero de un servicio público, estamos hablando de nada más ni nada menos de quien está a cargo de la seguridad del país”, Orellana aclaró su postura y reflexionó sobre sus palabras.



Durante su votación, la ministra expresó que “tal como lo he señalado, evidentemente mi analogía no fue la mejor el otro día”, reconociendo que sus palabras pudieron ser interpretadas de forma inapropiada. Sin embargo, reafirmó su punto de vista respecto a la gravedad del caso, resaltando que el cargo de subsecretario del Interior, ocupado por el acusado, implica una responsabilidad especial. “Es más grave que sea el acusado quien ocupaba el cargo de subsecretario del Interior. ¿Por qué es más grave? Porque no solamente el Presidente le había entregado la confianza de la seguridad en el país. Y la seguridad, también es la seguridad intramuros, también es la indemnidad sexual”, explicó la ministra.



En cuanto a si las declaraciones del Gobierno han sido inadecuadas o erráticas en el manejo de este caso, Orellana consideró que no le corresponde a ella emitir un juicio, afirmando que “eso no me parece que sea yo quien deba responderlo. Es algo que debe evaluar la ciudadanía”.