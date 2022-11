Ministra Ríos destacó “experiencia” de fiscal Morales ante Comisión de Constitución del Senado

José Morales, el candidato propuesto por el Presidente Gabriel Boric para ocupar el cargo de fiscal nacional, expondrá este lunes en la Comisión de Constitución del Senado.



Ante de su exposición, la nominación fue defendida por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ante la mesa presidida por el senador Matías Walker (Demócratas) y conformada por Pedro Araya (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).



Ante los legisladores, Ríos resaltó la “preocupación por la seguridad pública” de Morales y subrayó que “su experiencia y trayectoria por más de 22 años en la institución le entregan un acabado conocimiento del funcionamiento del Ministerio Público”.



Además, indicó que el actual fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Santiago Norte “cuenta con un detallado plan para el fortalecimiento de la persecución, que es vital para controlar la criminalidad en nuestro país”.



Por otro lado, la secretaria de Estado acusó que “la elección del nuevo fiscal nacional no se basa en defensa de nuestras identidades o posiciones políticas, por legítimas que siempre son, esta decisión debe ser de Estado, con un componente esencial de un acuerdo global en materia de seguridad”.



Luego lamentó los “bajos resultados”, la “baja cantidad de condenas” y los “altos niveles de archivos de causas” en Fiscalía, advirtiendo que la entidad “ha tenido dificultades para establecer una estrategia que permita transmitir a la sociedad su política de persecución penal”.



“Hemos evaluado positivamente la experiencia del señor Morales, habiéndose desempeñado en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, a cargo de la investigación de algunos delitos más graves del país”, recalcó.



La ministra insistió en que el candidato del Ejecutivo cuenta con “un conocimiento acabado del Ministerio Público y de sus problemas de funcionamiento”. Además, acusó que “como Gobierno creemos que este no es un momento que admita incertezas, y la experiencia del señor Morales da garantías de aquello”.



“El señor Morales ha sido claro en señalar que la falta de resultados en la persecución penal de los delitos más graves ha impactado en la valoración de la ciudadanía y la falta de legitimidad, lo que genera la necesidad de reformas profundas. Valoramos, en ese sentido, que haya una mirada autocrítica respecto del trabajo de la institución”, recalcó.



La titular de Justicia valoró que Morales “ha propuesto fortalecer la persecución penal de delitos cometidos por funcionarios públicos”, mientras que en materia de Derechos Humanos aseveró que el fiscal “ha dicho ante la Corte Suprema que será garante de las investigaciones con la debida diligencia que exigen los estándares internacionales”.



Respecto a los delitos de armas, la autoridad indicó que el candidato “propone no agotar la investigación en la tenencia, sino investigar cómo llegó el arma al imputado”, mientras que en delitos de drogas, “más allá de la persecución del vendedor final, propone desbaratar las organizaciones criminales que están detrás”.



José Morales necesita la aprobación de 2/3 de los senadores en ejercicio para transformarse en el nuevo timonel del Ministerio Público, sucediendo a Jorge Abbott. Los votos no están asegurados, ya que hay sectores del oficialismo y de oposición que han manifestado no estar de todo conformes con el nombre.



La Cámara Alta deberá convocar a la sesión para la votación dentro de los 10 días siguientes de recibir la propuesta enviada por el Mandatario. Es por eso que se espera que dicha sesión se realizó el miércoles 30 de noviembre.



En caso de que la Corporación rechace a Morales, la Corte Suprema deberá añadir un nuevo candidato a la quina, repitiéndose de esta manera el proceso.