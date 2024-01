Ministra Rojas registró una tercera reunión en casa de Pablo Zalaquett

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, reconoció este miércoles en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados que registró una tercera reunión en la casa de Pablo Zalaquett, en la plataforma de lobby.



El encuentro se desarrolló el 19 de octubre pasado y fue la propia Rojas quien explicó los motivos para asistir. “El año pasado estábamos en general y en particular en una situación de bastante tensión por la última etapa de la discusión de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas con los salmoneros en particular”.



“Pero en general, es cosa que lean en la prensa, (había) bastante crítica a un ministerio poco dialogante, a un ministerio y a una ministra en particular que ponía por delante el medio ambiente, que era una traba, las inversiones, etc. Ese es como el contexto y recordemos además de una ministra que viene de un ámbito que es el académico en la cual no tiene mayor relación con el sector privado”, señaló la ministra.



“Yo veía la necesidad de tender puentes y en ese sentido yo actué de buena fe y fui a exponer, como ustedes ya me conocen, la triple crisis, la manera que este gobierno tiene de enfrentar la triple crisis, la ley marco también climático, la pérdida de biodiversidad, con el recientemente aprobado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, explicó.



Al finalizar, la titular de Medio Ambiente sostuvo que “esto fue informado ayer, se subió ayer por Ley de lobby en la plataforma y prontamente también vamos a responder a los oficios de Contraloría”.