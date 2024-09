Ministro Elizalde llama a la Cámara a tener “responsabilidad y coordinación” frente a acusaciones constitucionales

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a la Cámara de Diputados a actuar con “responsabilidad y coordinación” para que el trabajo legislativo no se dificulte en cuanto a otros proyectos, en víspera de la presentación de las acusaciones constitucionales contra tres ministros de la Corte Suprema.



En conversación con Radio Cooperativa, el secretario de Estado reconoció que “no entiendo muy bien la polémica que se ha generado, porque la postura del Gobierno es clara: por un lado, hemos señalado que respetamos las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. No obstante, obviamente, esperamos que se ejerzan con responsabilidad”.



“Lo que hemos señalado es que si se presentan todas las acusaciones que se han anunciado -vamos a ver cuántas se presentan-, esto obviamente genera sesiones de Sala que podrían representar una recarga respecto del trabajo actual y, particularmente que podrían entrabar el trabajo legislativo”, explicó.



“Y lo que hemos dicho es que, al respecto, tiene que haber una coordinación para que no se vea perjudicado el trabajo legislativo”, agregó.



“Veo muy buena disposición de todas las bancadas de realizar las coordinaciones necesarias para, por un lado, si se presenta la acusación estas se resuelvan conforme a su mérito y, por otro lado, que esto no genere algún tipo de traba o retraso respecto del proceso legislativo”, señaló Elizalde.



“Al final son estas típicas discusiones donde muchas veces se malinterpreta lo que se ha querido señalar y sacan declaraciones. Llamo a dar por superada esta polémica y trabajar todos juntos, coordinados, para hacer bien la pega”, solicitó el ministro.



Consultado por los audios revelados por Ciper Chile, el ministro señaló que “por ser un hecho de máxima gravedad, lo que corresponde es que se investigue hasta el final, que los hechos sean completamente esclarecidos y que, de acreditarse responsabilidades penales, se apliquen en las máximas sanciones que establece la ley. Por eso mismo, se valoran las decisiones que ha tomado el máximo tribunal”.



“Esperamos que la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Congreso Nacional realicen las tareas que les correspondan con el objeto del total esclarecimiento y la aplicación de las sanciones que corresponden conforme a la ley. Cada uno en su rol, porque también el rol del Gobierno es contribuir a mejorar la institucionalidad, y por eso sobre la base del diagnóstico, nuestro rol obviamente va a ser promover el proyecto de modernización del sistema de nombramientos”, remarcó.

A la fecha, son tres los líbelos que presentarán distintas bancadas de diputados en contra de los ministros Jean Pierre Matus, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz por el Caso Audios.