Minsal decretó alerta sanitaria en Chile por viruela de mono: Hay seis casos en el país

El Ministerio de Salud (Minsal) informó la tarde de este viernes que se declaró alerta sanitaria a raíz de los nuevos casos de viruela de mono en nuestro país, indicando que se detectaron seis personas contagiadas con la enfermedad.



El anuncio fue realizado por la ministra de Salud, María Begoña Yarza, desde la sede de Santiago de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



La secretaria de Estado estuvo acompañada por el asesor internacional de la OPS, Mario Cruz; el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado; y la coordinadora del Comité de Infecciones Emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf), Yasna Alarcón.



“Esta medida es de alerta sanitaria, pero no es de alarma”, explicó la ministra Yarza, aseverando que “ha llegado el momento en que también utilicemos otras herramientas para nuestro arsenal de estrategias para esta alerta que ha sido para el mundo y en particular en América Latina y Chile y nosotros hemos respondido con este reforzamiento de la vigilancia”.



Con la declaración de la alerta, la titular de Salud explicó que se podrán incorporar nuevas herramientas para enfrentar la viruela símica, como residencias sanitarias y disposición de recursos presupuestarios, de personal y de licitaciones “con mayor agilidad”.



Respecto a un eventual cierre de fronteras, la autoridad contestó que “medidas extraordinarias como esas son en realidad excepcionales y que no se están evaluando en este momento para este brote de viruela símica ni del punto de vista nacional ni tampoco del punto de vista internacional”.



Por su parte, el subsecretario Cuadrado señaló que “a contar de este momento hay un Informe Epidemiológico del estado de avance del brote de viruela símica en nuestro país, donde se encontrarán los datos de todos los casos que han sido confirmados hasta la fecha, además de elementos epidemiológicos generales, que cada viernes serán entregados a la ciudadanía”.



“En Chile tenemos seis casos confirmados, a los cuales se les suman tres casos adicionales que tienen contactos con viajeros o el antecedente de viaje internacional que se suman a los tres que ya conocíamos”, añadió.

SÍNTOMAS

En tanto, la doctora Alarcón advirtió que “es probable que hayan aún casos sin diagnosticar”



La experta explicó que los principales síntomas “han sido a través de lesiones genitales en la piel, muchas veces dolorosas, acompañados de ganglios inguinales. Muchas veces se acompaña de fiebre y otros síntomas generales”.



“Con este tipo de síntomas, es muy importante consultar. Ya está la estrategia de diagnóstico a través del Instituto de Salud Pública, es muy importante para los clínicos tener la sospecha frente a un caso, porque aún el nivel de sospecha probablemente es bajo, dado que no es una infección a la que estamos acostumbrados a reconocer”, complementó.



La integrante de la Sochinf aseguró a la población que “si bien hay que estar pendientes y alertas, tampoco hay que generar una alarma”.



“Esto se transmite piel con piel, es por eso que se ha relacionado bastante con relaciones sexuales, porque son un contacto muy estrecho. Pero no por compartir espacios en común, es mucho menos probable que se transmita por mecanismo aéreo como estamos viendo con el covid-19, o simplemente por el tacto en piel que no esté con lesiones. Es piel con piel, donde la piel está afectada con lesiones, que muchas veces son pústulas, úlceras, o lesiones en general”, añadió.



Además, advirtió que “la mayoría de los casos evolucionan en una forma benigna y no grave. Sin embargo, el periodo en que esto se puede transmitir es bastante prolongado, de 21 días”.