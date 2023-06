Monsalve admite “ánimo terrorista” en ataque a puente ferroviario en Itata

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este miércoles que detrás del ataque con explosivos en el puente ferroviario del Itata, en la Región de Ñuble, “hay un ánimo terrorista”, pero defendió la decisión del Gobierno de no invocar la Ley Antiterrorista para la persecución de este atentado y aplicar, en cambio, la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos.



En entrevista con Radio Cooperativa, dijo que el Estado debe utilizar “la herramienta que permita de mejor manera identificar a los responsables y que, además, permita de mejor manera, una vez identificados, sancionarlos de manera severa. Ese es todo el análisis y, en ese análisis, la herramienta legal que más sirve es la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos”.



En tal sentido, Monsalve calificó la Ley Antiterrorista como “una mala ley”, señalando que su “gran dificultad” es que obliga a las autoridades “probar el ánimo terrorista de quien lleva adelante la acción y esa área subjetiva de la ley siempre ha hecho muy difícil utilizarla para sancionar a las personas que cometen actos terroristas”.



“La Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos resulta mucho más eficaz para perseguir, identificar y sancionar de manera severa a los responsables”, agregó.



También subrayó que “no tengo ninguna dificultad en diferenciar la calificación del hecho de la herramienta legal que utilizamos para perseguir (…) Diferencio el carácter del delito, que en este caso tiene un carácter terrorista, de la herramienta legal más útil hoy día para perseguirlo”.



PROYECTO PARA MEJORAR LEY ANTITERRORISTA



Asimismo, Monsalve confirmó el envío al Congreso -durante el segundo semestre- de un proyecto para mejorar la Ley Antiterrorista.



“Ayer en la noche hubo una efectivamente una reunión Cerro Castillo con los parlamentarios de la Región del Biobío y de la Región de la Araucanía. La agenda legislativa en materia de seguridad fue un tema y, por lo tanto, la demanda de la reforma de la Ley Antiterrorista fue un tema repetido por varios parlamentarios y el Gobierno repitió el compromiso que tiene, que es ingresar un proyecto de ley”, señaló.



Remarcó que “tiene que ser un buen proyecto de ley para que resuelva lo que el país necesita, que es una ley que permita aplicarse y que, por lo tanto, efectivamente permita perseguir delitos terroristas”.



“Quiero reiterar el compromiso del segundo semestre, porque no queremos, por querer hacerlo en 30 días, proponer un mal proyecto de ley. Queremos terminar el trabajo de proveer un buen proyecto de Ley Antiterrorista del Congreso”, enfatizó.



REFORMA TRIBUTARIA PARA REFORZAR POLICÍAS



En tanto, en materia de seguridad ciudadana, Monsalve defendió la idea de concretar una reforma tributaria para dotar de nuevos recursos a las policías.



Monsalve apuntó que “hoy día Carabineros tiene un presupuesto de 1,3 billones de pesos. Ellos están solicitando una expansión pensando en los desafíos que tiene el país en materia de seguridad de 564.000 millones de pesos. La Policía de Investigaciones tiene un presupuesto cercano a los 450.000 millones y está pidiendo una expansión para dotarse de las capacidades que se requieren para la persecución penal de 250.000 millones adicionales. O sea, 800.000 millones en ambas policías. ¿Las podemos financiar con los actuales recursos del Estado? No, no podemos ese fortalecimiento de las policías con los recursos actuales del Estado”.



“Por eso”, reflexionó, “es tan importante vincular la reforma tributaria (con la seguridad), que no tiene que ver con un problema financiero, (sino) que tiene que ver con que el Estado tiene que proteger a la gente que vive en su territorio y para proteger a la gente necesita fortalecer a las policías y no se puede fortalecer a las policías sin recursos”.



“La reforma tributaria tiene objetivos y uno de esos objetivos es fortalecer las instituciones del Estado en materia de seguridad”, añadió.