Monsalve y protestas estudiantiles: “Aquí no hay demandas, hay violencia”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, condenó los hechos de violencia registrados este jueves, en el marco de las protestas estudiantiles, y remarcó que “aquí no hay una representación de demandas del pueblo chileno, aquí hay hechos de violencia, que el pueblo chileno rechaza mayoritariamente”.



“La gente, las personas, los ciudadanos que tienen que trabajar para sacar adelante a sus familias están cansados, están agotados. No quieren más violencia, no quieren más desorden”, destacó.



El Gobierno presentó este miércoles seis querellas por los hechos registrados durante el martes y miércoles.



Monsalve sostuvo que este viernes “va a haber una reunión con el ministro de Educación y con otras instituciones para coordinar acciones”.



Añadió que “hoy hemos acordado pedir una reunión con el Ministerio Público. Nos interesa mucho, es muy determinante, porque esto lleva mucho tiempo, que las personas que incentivan estos hechos, que no son estudiantes, sean identificados, porque no puede ser finalmente que los estudiantes sirvan de primera línea, de grupo de choque, para intereses que no son intereses educacionales”.



“Y esas personas están escondidas, no dan sus caras, y nos parece muy importante que las instituciones que le corresponde, que es el Ministerio Público, las pueda identificar”, cerró Monsalve.