“Moralmente invalidado”: Diputados UDI cuestionan cena de Cordero con Vivanco

El subjefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, junto al diputado de ese partido, Felipe Donoso, advirtieron que el ministro de Justicia, Luis Cordero, está “moralmente invalidado” para seguir interviniendo en el denominado Caso Audios, debido a su participación en una cena privada realizada en la casa de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en abril de 2023.



Los parlamentarios le reprocharon al secretario de Estado que el encuentro se haya realizado fuera del ámbito institucional y de manera reservada, por lo que lo llamaron a “mantenerse al margen” en el caso.



“Pareciera que la superioridad moral que tanto caracteriza a este Gobierno se contagia con facilidad a todas las autoridades”, señalaron.



“Resulta que el ministro que ha tomado la vocería frente a este caso y que tiene el atrevimiento de emplazar públicamente a la oposición, se reunió de manera privada con la ministra Vivanco, hace más de un año y en su casa, sin que hasta ahora nadie lo haya sabido”, criticaron.



En esa línea, consideraron que “sería un insulto a los chilenos si es que el ministro de Justicia insiste en que lo hizo por razones institucionales, porque todos sabemos que para ello existen las oficinas públicas, tanto de él como de la ministra Vivanco, y que no se necesita realizar una cena a escondidas”.



Con esto, el titular de Justicia no solo está “moralmente invalidado para seguir refiriéndose a este caso y todas sus derivadas, sino que también para realizar emplazamientos públicos, como se ha acostumbrado a hacer”.



Los parlamentarios advirtieron que podrían citar al ministro de Justicia para que explique en el Congreso sus acciones y a no descartaron oficiar a Contraloría para que se pronuncie al respecto.