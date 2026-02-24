Home Vanguardia "muere a los 71 años robert carradine, recordado actor de “lizzie ..."

Muere a los 71 años Robert Carradine, recordado actor de “Lizzie McGuire”

El hermano del intérprete, Keith Carradine, manifestó que el actor “luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció”.

El actor estadounidense, Robert Carradine, conocido por su participación en la serie de televisión “Lizzie McGuire”, murió a los 71 años tras suicidarse, según informó Deadline.

La familia del intérprete confirmó la noticia en un comunicado, donde abordaron la lucha que mantuvo Carradine durante dos décadas con un trastorno bipolar.

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban”, señalaron, de acuerdo a lo consignado por Deadline.

Asimismo, añadieron que “estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar”. 

“Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”, expresaron.

En tanto, su hermano mayor, Keith Carradine, comentó al citado medio que el actor “luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció”.

“No hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día”, sostuvo. 

A la vez, señaló que “nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño”. 

Robert Carradine era conocido por su papel de Sam McGuire, el padre de la serie “Lizzie McGuire”, protagonizada por Hilary Duff.

Su debut en la gran pantalla fue en 1972 junto a John Wayne, en “The Cowboys”, y posteriormente apareció en la película ganadora del Oscar “Coming Home” (1978). 

Además, trabajó en producciones como “The Long Riders” (1980) y “La Venganza de los Nerds” (1984).

Source Texto: La Nación/Foto: X
