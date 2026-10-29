Muere a los 85 años Elke Sommer, actriz alemana que conquistó Hollywood

La actriz alemana Elke Sommer, quien brilló en Hollywood durante la década de 1960, falleció a los 85 años en su casa de Bel-Air, en Los Ángeles, EEUU.

Según consignó el medio Hollywood Reporter, el hijastro de Sommer, Sebastian Walther, confirmó que la intérprete perdió la vida este miércoles, debido a una insuficiencia cardíaca.

“Elke falleció en paz alrededor de las 10 de la noche. Ahora por fin podrá reunirse con su amado esposo”, indicó Walther.

El deceso de la actriz ocurrió tres meses después del fallecimiento de su esposo, Wolf Walther, quien murió el 22 de julio a los 77 años, luego de una larga enfermedad

La trayectoria de Elke Sommer

De acuerdo a lo señalado por 24 Horas, Sommer, nacida en Berlín el 5 de noviembre de 1940 como Elke Schletz, fue descubierta a fines de la década de 1950 por el director italiano Vittorio De Sica. Lo anterior sucedió después de su participación en un concurso de belleza, mientras estaba de vacaciones en Italia

La actriz comenzó su carrera en producciones europeas, y a inicios de los años 60 dio el gran salto a Hollywood.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Maria Gambrelli en “Un disparo en la sombra” (1964), junto a Peter Sellers. La película formó parte de la popular franquicia de “La Pantera Rosa”.

Asimismo, trabajó con Paul Newman en “El premio” (1963). Su rol en esta cinta le permitió ganar el Globo de Oro a la mejor actriz revelación en 1964.

Durante su trayectoria tuvo alrededor de un centenar de apariciones en cine y televisión. En paralelo, desarrolló una faceta como cantante, actriz de teatro y pintora.