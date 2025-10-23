Municipalidad de Santiago anuncia querella por hechos de violencia en el INBA

La Municipalidad de Santiago condenó los últimos hechos de violencia ocurridos en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde una docente fue agredida, se produjeron daños al vehículo del rector y hubo lanzamiento de bombas molotov.



Según consignó Emol, la directora de Educación Municipal de Santiago, Pilar Sazo, señaló que “lo ocurrido este miércoles en el INBA es completamente inaceptable. Se trata de una situación gravísima”.



“Se nos han reportado como daños una docente que fue agredida; el auto del rector sufrió severos daños y distintos espacios del establecimiento educacional fueron objeto de bombas molotov”, añadió.



Sazo recalcó que “nuestro deber como sostenedor es resguardar la continuidad del servicio educativo, pero también velar por la integridad física y psíquica de toda la comunidad escolar, incluyendo estudiantes, funcionarios, docentes y asistentes de la educación. Por eso, se ordena rápidamente el despacho de los estudiantes y se solicitó apoyo de Carabineros”.

“Se ha definido entablar una querella criminal”



Junto con ello, anunció que “se ha definido entablar una querella criminal ante la justicia con el fin de perseguir la responsabilidad de aquellas personas que, encapuchados, agreden y violentan a una comunidad escolar completa”.



“Estos hechos delictuales no los vamos a tolerar y vamos a perseguir las responsabilidades específicas”, manifestó.



El hecho ocurrió este miércoles, cuando un grupo de encapuchados causó desórdenes en el establecimiento y lanzaron una bomba molotov cerca de donde se encontraba el rector del INBA.



Además, durante los incidentes, una profesora fue agredida y el vehículo del rector del recinto fue vandalizado.