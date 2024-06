Neme encaró en vivo dichos de familiar de la dueña del restaurante de Limache donde se perdió el rastro de María Elcira

En pleno despacho en vivo para el matinal de “Mucho Gusto”, el periodista Roberto Saa desveló la “tensa” conversación que sostuvo con un familiar de la dueña del restaurante “Fundo Las Tórtolas”, ubicado en Limache, donde se vio por última vez a María Elcira Contreras, quien desapareció el pasado 12 de mayo.

“Tuve recién una tensa conversación con un caballero aquí, que pertenece al grupo familiar dueño del fundo donde desapareció la señora”, contó el notero de Mega.

“Estaba conversando con él, me pidió que no quería cámara ni micrófono, por supuesto lo respetamos absolutamente, pero él me decía ‘mira, hemos colaborado con todo, hemos dado todas las facilidades a la familia de María Elcira, por lo tanto, no tenemos nada más que decir’”, reveló.

Saa detalló que se trataba de uno de los hijos de los administradores del local, quien trabaja en la zona agrícola de la parcela: “Él entiende que su familia ha tomado esta actitud de no dar declaraciones, pero él lanza una pachotada y dice que yo he ganado mucha plata con todo esto”.

EL DESCARGO DE NEME

Tras escuchar los dichos de su colega, el conductor del matinal, José Antonio Neme, expresó su disgusto ante las declaraciones del familiar. “Acá hay que ser súper claro y directo: nadie está diciendo que los dueños del lugar tienen que ver con un delito, pero las cosas en la vida pasan y uno tiene que asumir las consecuencias”, disparó.

“Muchas veces son accidentes o acciones que uno no buscó, pero si en tu predio se perdió una persona, nadie está diciendo que tú eres culpable, pero tú ya estás en un cuadro que es inquietante, te guste o no”, continuó el comunicador.

“Decirle a la prensa ‘no, yo ya colaboré’… aquí hay un caso de connotación pública y nos interesa saber un tema policial con eventual resultado de muerte”, apuntó Neme.

“Yo creo que hay que ser maduro y decir ‘bueno, lamentablemente esto ocurrió por alguna razón y cada actor tiene que hacer lo que corresponde”, indicó.

“Yo sé que ellos no tienen obligación de hablar con los medios, pero los medios están detrás de algo de interés público. No se cayó una pelota, se perdió una persona. Yo hago un llamado a que entiendan de lo que estamos conversando”, concluyó.