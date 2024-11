Niño de 10 años murió en Coronel al manipular arma de su padre carabinero

Un dramático caso de un niño de 10 años que se disparó con el arma de su padre carabinero quedó al descubierto en las últimas horas en la comuna de Coronel, Región del Biobío. Los progenitores estaban en la vivienda al momento del disparo fatal.



De acuerdo a los primeros antecedentes, el lamentable hecho se registró anoche cuando los padres no encontraron al menor en su habitación y comenzaron a buscarlo. En esas circunstancias, escucharon un disparo que le costó la vida al niño.



La Fiscalía de Coronel fue informada de la tragedia y dispuso que la investigación quede a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. En tanto, los padres debieron ser asistidos producto de la terrible conmoción que les provocó el hecho.



Los funcionarios de la BH indagan si el arma manipulada por el niño es la del servicio del funcionario o si es particular y se encuentra debidamente inscrita.



En todo caso, se estableció que no hay intervención de terceros en la muerte del niño. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para la autopsia correspondiente.