“No me tienes que esperar”: La sincera frase de Jorge a su expareja en medio su visita a “Gran Hermano” 

Un comentado momento fue el que se vivió durante la noche de este jueves en “Gran Hermano”, después de que uno de los participantes del programa, Jorge Aldoney, fuera sorprendido con la visita de su expareja, Stephanie.

En los últimos días, el denominado grupo de los “4 fantásticos”, integrado por Coni, Hans, “Pincoya” y el propio Aldoney, quienes llevan más de 100 días en el reality de Chilevisión, pudieron compartir con algunos de sus seres queridos al interior del encierro, como una especie de “regalo” por su larga estadía en el concurso.

Bajo este contexto, y luego de que el resto de sus compañeros recibieran las mencionadas visitas, en el reciente episodio fue el turno de Jorge, que tras recibir a la joven, disfrutó de una cena junto a ella en el zoom de la casa-estudio.

Mientras conversaba con Stephanie, el Míster Mundo Chile recordó el instante en que ingresó al espacio televisivo, y manifestó que “dejé mucho de mi mundo atrás, y siento que no los veo hace tanto tiempo (…) Si la vida nos vuelve a juntar afuera, va a ser por algo”.

“En estos momentos siento que ni tú ni yo podemos asegurar nada”, indicó, dichos con los que la joven coincidió. “No sé qué es de mi vida afuera, no conozco nada”, añadió Jorge.

Por su parte, Stephanie expresó que “mi Jorgito, hay que ver qué pasa… yo voy a estar esperando”, palabras a las que Aldoney reaccionó con una inesperada y sincera respuesta.

“No me tienes que esperar, no te pediría eso ni cag… , porque no te puedo pedir algo que no te puedo asegurar”, sentenció.