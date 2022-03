“No pensé que no tenía voz”: Karina Álvarez dijo no haberse dado cuenta de su disfonía que la sacó de transmisión en CHV

La periodista Karina Álvarez contó este martes, en entrevista con LUN, las razones por las que se retiró el lunes de la conducción de “Chilevisión Noticias AM”, ya que fue afectada de una disfonía que la sacó de pantalla.

El hecho la sacó de pantalla a los 43 minutos de haber iniciado el noticiario junto a Patricio Ángulo. En ese marco, la periodista se refirió a este hecho, que tuvo críticas hacia el canal en redes sociales.

“Fui yo la porfiada”, dijo Karina, quien no se percató de su situación al llegar al canal, ya que “yo no no me levanto al lado de nadie, no converso con nadie. Cuando venía en el camino me di cuenta de que estaba así”.

“Aunque sabía que estaba un poco ronca no pensé que no tenía voz. Cuando saludé a los señores que están en la puerta del canal me di cuenta”, reconoce la periodista, quien pese a su malestar intentó aparecer en pantalla, cosa que pudo conseguir por pocos minutos al aire.

“Decidí entrar igual y hablar con mi editor para ver qué hacíamos, porque otras veces he estado bien ronca al principio del noticiero, pero luego se me ha pasado. Me pasó lo mismo una vez, como en 2009″, contó vía WhatsApp.

“Francisca Rojas, que me peinó, me dio un té con jengibre y miel que afortunadamente tenía, y además me pasó un vaso con miel y con todo eso, más café y unos dulces, entré al estudio pero nada funcionó (…) al final yo insistí para que me dejaran salir al aire y fue responsabilidad mía haber intentado hablar estando sin voz. Si hubiera dicho que no estoy en condiciones no hubiera habido ningún problema porque en realidad era evidente. Fui yo la porfiada, ja, ja, ja”, reconoció.

Sobre el origen su malestar, la periodista contó que hace algunos días una de sus dos hijas “me pegó un resfrío, pero recién salí de eso, y pensé que podía haberme afectado la garganta, pero antes no ahora”.

Además, reconoció que hasta el lunes no había consultado al médico, ya que “no me siento mal, sólo tengo disfonía y creo que el aire acondicionado también me jugó una mala pasada”.