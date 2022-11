Nueva polémica en el INE: acusan graves problemas en el Censo Agrícola

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) está en la polémica de nuevo a partir de los resultados del Censo Agrícola y Forestal 2021, el cual no logró una medición óptima en las principales regiones de la zona central, que fue conocida este martes.



Según un informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), al contrastar el PIB silvoagropecuario regional con los indicadores de calidad, se observa que los mayores problemas de cobertura se encuentran en las regiones con la mayor actividad silvoagropecuaria, entre ellas, la Región del Maule con una tasa de 27,6% promedio y Ñuble con una tasa de no logro de 28,1%.



Más atrás se ubican la Región del Biobío con una tasa de no logro de 28,0%, y en La Araucanía de 25,2%.



Asimismo, se menciona que la caída en la superficie vitivinícola no se condice con resultados del catastro de viñas 2020 ni con el desempeño del sector.



“La superficie informada en Censo Agrícola y Forestal 2021 tiene una diferencia de más de 5 millones de hectáreas con información disponible en Conaf 2021”, menciona el informe.



Otro dato recabado en el reporte de la Odepa es que las existencias de ganado bovino son 20% menores a cifras de encuesta intercensal de existencias de ganado bovino del año 2019.



En el informe, la Odepa señala que las soluciones previstas pueden abarcar desde ir a terreno a lograr entrevistar las unidades no logradas (recuperaciones), imputaciones de gabinete y/o complementar con información de registros administrativos del Ministerio de Agricultura u otros instrumentos que midan otras variables productivas en el mismo sector.