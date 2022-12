Nuevo revés para el Gobierno: Senado rechazó nominación de Marta Herrera para fiscal nacional

Nuevamente el Senado rechazó la carta del Gobierno para fiscal nacional. Si el 30 de noviembre no le dio el respaldo a José Morales, ahora tampoco se lo entregó a Marta Herrera.



La abogada obtuvo 26 votos a favor, 11 en contra y nueve abstenciones, por lo que no recibió los 33 respaldos necesarios -quórum de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio- para transformarse en la nueva jefa del Ministerio Público.



Actual fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Herrera había sido designada por el Gobierno de una quina compuesta por la abogada y fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso; el fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público en Los Ríos, Juan Agustín Meléndez; el abogado Ángel Valencia, y el fiscal de Aysén, Carlos Palma.



Ahora el máximo tribunal deberá agregar un nuevo nombre a la quina para que el Ejecutivo realice un tercer intento, una situación inédita y un golpe para la administración del Presidente Gabriel Boric.



Mientras tanto, Meléndez seguirá comandando la Fiscalía Nacional de manera subrogante. Así, el ente persecutor seguirá sin un líder que pueda tomar decisiones a largo plazo -ya lleva 80 días-.



Durante la sesión y pese a votar a favor de Herrera, el senador Rojo Edwards (Republicanos) advirtió que “si se rechaza esta candidatura, habrá fracasado el Presidente Boric. Y no le pueden llevar la responsabilidad nuevamente ni a la oposición ni al empedrado. Y yo encuentro increíble que, como no les gusta el resultado, quieran cambiar el nombramiento”



“Lo único que estamos haciendo es echarle más leña al fuego a esa opinión pública, que cree que en el Congreso; somos incapaces de trabajar con seriedad. Hoy día, estábamos llamados a votar con seriedad, con responsabilidad, con conocimiento, con formación y convicción. Lamentablemente, eso no se ha dado”, dijo por su parte la senadora Isabel Allende (PS).



Entre los votos en contra estuvo el senador Iván Moreira (UDI), quien acusó que “este proceso ha sido tan escandaloso, tan sucio como la designación del señor (Jorge) Abbott, porque hay muchas que no se pueden decir, pero que todos las sabemos: cómo llegó el señor Abbott, cuál fue el tipo de gestión”.



Además, la discusión estuvo marcada por la crítica que realizó el senador Francisco Huenchumilla (Democracia Cristiana) al informe negativo que emitió la Comisión de Constitución respecto a la nominación de Herrera.



La mesa rechazó la nominación por 4 a 1, presentando reparos a la relación de Herrera con el anterior fiscal nacional, Jorge Abbott, de criticada gestión, y la acumulación de cargos que tuvo durante dicho periodo.



En ese contexto, Huenchumilla pidió que el secretario del Senado, Raúl Guzmán, se pronunciara respecto a si la comisión pueda pronunciarse sobre la “idoneidad, la experiencia y la capacidad” de la candidata, exigiendo una respuesta para aprobar el cierre de la votación -petición que si no obtenía unanimidad, se rechazaba y la discusión debía retomarse a las 23:00 horas-.



El secretario leyó la normativa relativa a la elección del fiscal, indicando que la comisión acordó que podía pronunciarse al respecto en 2019, cuando regularon el procedimiento de los pronunciamientos sobre cargos relativos al Poder Judicial.



En ese momento, la discusión se centró respecto a la interpretación del artículo 205 del reglamento del Senado, que señala que los asuntos que importen ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la Cámara Alta “no se pueden resolver sin informe de la Comisión que corresponda”.



No se zanjó hasta que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, subrayó que la votación es en torno al nombramiento realizado por el Presidente, no al informe de la comisión.