Fiscal nacional: Marta Herrera llega con informe negativo a votación en la Sala del Senado

La abogada Marta Herrera llegará con informe negativo a la votación donde la Sala del Senado decidirá si ratificarla o no como nueva fiscal nacional.



Después de oír su exposición, los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta decidieron rechazar su postulación por 4 a 1. El único que voto a favor fue Matías Walker (Demócratas), mientras que sus pares Luz Ebensperger (UDI), Pedro Araya (Indep), Alfonso de Urresti (PS) y Rodrigo Galilea (RN) se pronunciaron en contra.



Se trata de un duro golpe para la actual jefa de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público antes de comparecer ante el hemiciclo. Y también para el Gobierno, ya que podría ser un segundo traspié debido a que su primer candidato, José Morales, no consiguió el respaldo de 2/3 de los senadores (necesitaba 33 votos a favor y logró 31).



Al momento de argumentar sus votos, los senadores aludieron al que ha sido el principal talón de Aquiles de Herrera: su vinculación con el anterior fiscal nacional, Jorge Abbott, de criticada gestión, y la acumulación de cargos que tuvo.



De Urresti criticó que “ella concentraba, como ninguna otra persona, la calidad de jefa de Unidad Jurídica, jefa de la Unidad Anticorrupción, del Sistema de Integridad, y vocera. No era una funcionaria”.



“En esta misma Sala, con el fiscal nacional y la señora Herrera, yo hice la denuncia sobre la zona gris respecto del artículo 222 del Código Procesal Penal, respecto de las escuchas. En cuatro o cinco años, no se ha hecho nada”, lamentó.



Mientras, Ebensperger cuestionó que a Herrera “le falta una capacidad de autocrítica. Ella ha sido por largos años persona de confianza del Ministerio Público, de distintos fiscales. Todos tenemos un diagnóstico común, de aquello en que ha fracasado el Ministerio Público hoy día, que está en crisis, y la candidata nos contesta simplemente -reconociendo esa mala gestión- que no tenía las atribuciones o que era asesora”.



“Yo creo que un asesor, por cierto que no tomas las decisiones. Pero si ella sabía que se estaba en deuda, o que se estaba trabajando de mala manera de la crisis que había en el país respecto al funcionamiento del Ministerio Público, me parece que debió haber tenido una participación mayor. Y si a lo mejor la tuvo, y el fiscal nacional no le hizo caso, no creo que hoy día baste con desvincularse de ello. Al menos, hubiera esperado una autocrítica”, complementó.



Por su parte, Galilea dijo que “yo no puedo mirar al cielo, decir que voy a seguir creyendo en un equipo que durante 10 años ha hecho las cosas mal. (…) La propia acumulación de cargos en una sola persona, ella podrá decir ‘me nombraron’, eso jamás se debió haber aceptado, ni por ella ni por sus jefes. Es obvio el problema que se genera desde el punto de vista del sistema de integridad, respecto a acumulaciones de cargos, eso es desaconsejado y se debió haber reaccionado, ella y sus jefes”.



“No ver las cosas, me hace a mí tener unas dudas gigantescas de por qué yo debiera pensar, que esa misma persona, con básicamente los mismos equipos, va a torcerle la suerte al Ministerio Público. Me encantaría creer, pero no puedo creer que de ahí nazca la capacidad de darle una vuelta de tuerca”, añadió.