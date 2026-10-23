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Oposición pide al Presidente Kast remover a ministro Rabat tras “tardía” respuesta en rebajas de condenas

La misiva, firmada por las bancadas de diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y del Partido Liberal, también apunta a las “constantes iniciativas del Gobierno y el oficialismo para promover la impunidad de violadores de DDHH”, informó Radio Cooperativa.

Patricia Schüller Gamboa
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Oposición pide al Presidente Kast remover a ministro Rabat tras “tardía” respuesta en rebajas de condenas

Desde la oposición realizaron este viernes un emplazamiento al Presidente José Antonio Kast para que remueva al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Esto por la “tardía” respuesta por la rebaja de condenas a abusadores de menores de edad.

Las colectividades anunciaron la “preparación para la presentación de una Acusación Constitucional”. Esto por la “indignante decisión” del Gobierno de rebajar penas a 56 abusadores y violadores de niños, informó Radio Cooperativa.  

La misiva, firmada por las bancadas de diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y del Partido Liberal, también apunta a las “constantes iniciativas del Gobierno y el oficialismo para promover la impunidad de violadores de DDHH”.

El “Presidente Kast debe asumir su responsabilidad y tomar acciones”

Según el medio citado, el primer punto del documento señala que el “Presidente Kast debe asumir su responsabilidad y tomar acciones. Él no es un observador, es el jefe de Gobierno. Si el ministro Rabat está en el cargo fue porque el Presidente lo nombró. De la misma forma, puede comenzar reconociendo el error y hacer valer las responsabilidades políticas que corresponden en estos hechos que han conmocionado al país y generan temor en muchas víctimas”.

“Por eso, exigimos al Presidente Kast que remueva al ministro Fernando Rabat de su cargo. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ha sido tardía, insuficiente e irresponsable, además de errónea jurídicamente. Es momento de hacerse cargo”, agrega.

Las bancadas opositoras acordaron, en segundo término, “impulsar, en primera instancia, una Sesión Especial para el día miércoles 28 de octubrecon el objetivo de que el ministro Rabat dé cuenta al Congreso Nacional de este cambio de criterio y le explique al país sus razones“.

Finalmente, los partidos anunciaron que iniciarán “el trabajo de preparación para la presentación de una AC. Estaremos analizando argumentos jurídicos y dialogando con todos los sectores políticos que tengan un compromiso claro con defender a los niños y niñas de estos perversos abusos. Una vez recabados los antecedentes, anunciaremos nuestra definición conjunta el día miércoles 28 de octubre en el Congreso Nacional”.

El comunicado termina con un llamado “a toda la ciudadanía y sectores políticos a la unidad para defender a la niñez de Chile. No podemos permitir que se deje a las víctimas en la indefensión y con miedo”.

Ministerio de Justicia suspende tramitación de decretos que permiten rebajas de condenas por delitos sexuales a menores
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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