OS7 detecta a dos extranjeros que transportaban cerca de 16 kilos de marihuana “creepy” en Ruta 5 Sur

Durante sus 42 años de su carrera, Tom Cruise (61) siempre se ha caracterizado por ser un rompecorazones. Salió con Cher, con Sofía Vergara, con Penélope Cruz y estuvo casado con Nicole Kidman y Kate Holmes. No obstante, desde 2022 el amor no le sonreía. Hace un año y medio terminó su relación con la actriz británica Hayley Atwell y, desde entonces, no se le conocía novia. Hasta ahora.