Pablo Larraín y Angelina Jolie reciben una ovación de ocho minutos durante estreno de “Maria” en Venecia

“Maria”, la nueva producción del director chileno Pablo Larraín protagonizada por Angelina Jolie, en la piel de la cantante de ópera Maria Callas, recibió una ovación de ocho minutos luego de su proyección en la Selección Oficial del Festival de Venecia.

“Maria”, que abrió la competición por el León de Oro en la Mostra de Venecia, explora la trágica vida de la que es considerada una de las mejores cantantes de ópera de la historia. De acuerdo con Variety, la ovación brotó las emociones de Jolie, quien terminó hasta las lágrimas ante el homenaje.

“Jolie reaccionó de forma similar a la extática respuesta (del público), limpiándose lágrimas y, por momentos, volteando su rostro al verse embargada por la emoción. Abrazó a Larraín y al elenco del filme, que de seguro será competidor en los Oscar, poniendo a Jolie en la carrera por ‘mejor actriz’”, sostuvo el citado medio.

Según el medio estadounidense, el trabajo de Jolie, que fue comparado directamente con Brendan Fraser en “La Ballena” (2020), la posiciona como una candidata a los premios Oscar.

Durante una rueda de prensa anterior al estreno del filme de Larraín, la intérprete se refirió al desafío que fue ponerse en la piel de la soprano, asegurando que su principal preocupación era “no decepcionar a los fans de Maria Callas y de la ópera”.

“El resto, si es resultado de mi trabajo, bienvenido sea, pero ante todo espero haber hecho algo que esté a la altura de lo que esta mujer merecía”, sostuvo Jolie. En la instancia, Larraín aseguró que, pese a que Callas “tenía un sentido trágico de la vida”, no se trata de “una película oscura, sino la historia de una mujer que se pasó la vida cantando para otros, preocupada por los otros y que finalmente se encuentra lista para hacerse cargo de sí misma y afrontar su destino”.

El director manifestó que “la cultura crea la ilusión de que esta gente tenía vidas extraordinarias, pero, de puertas hacia adentro, cada alma tiene los mismos problemas existenciales”.

Angelina Jolie weeps through an 8-minute #Venezia81 standing ovation for ‘Maria,’ which will be a major Oscars contender. pic.twitter.com/PMiu4RWJ09