Padre de Antonia Barra y condena a Pradenas: “Es una sentencia ejemplificadora”

Alejandro Barra, padre de Antonia, una de las víctimas de Martín Pradenas, manifestó su conformidad por la condena de 20 años de presidio mayor en su grado mínimo que recibió el imputado.



“La verdad es que como familia y como padre ninguna sentencia nos va a recuperar la vida de nuestra hija, pero ya entendiendo todo el proceso y cómo funciona el sistema, creo que es una sentencia ejemplificadora en este tipo de delitos”, estimó.



En ese sentido, aseguró que “yo acepto la resolución de tribunales, y estamos conformes con la pena que se le ha impuesto al condenado”, y reiteró que “como familia, ningún año va a satisfacer y apagar nuestro dolor, pero hemos hecho un trabajo que va a permitir, y es lo que no reconforta, que más víctimas tengan un precedente en este tipo de juicio”.



“Hemos quedado conforme, pero conforme porque hemos estado desde el comienzo en este proceso, pero también entiendo y es importante que todo lo que hicimos en todo el proceso desde que iniciamos, es porque entendemos que había que dejar un precedente de cómo se hacen las cosas. Entendemos que las cosas en este país no se hacen bien, hay negligencias, hay recursos humanos de las instituciones que no hacen bien su trabajo y afectan la justicia de víctimas”, fustigó.



En ese sentido, Barra realizó una invitación al sistema “a que mejore, y creo que lo están haciendo, porque lo hemos demostrado al menos en tribunales, que las víctimas logren la justicia que requieren”.



“Con la ley que tenemos en este país, perfectamente las víctimas, aunque no tengan ningún recurso, pueden lograr justicia. Solamente son las personas que trabajan en estas instituciones las que tienen que hacer su trabajo bien, nada más que eso”, fustigó.



Sobre las declaraciones de su esposa, quien aseguró no estar conforme con la condena a Pradenas, afirmó: “Lamento que mi esposa se hubiese referido de esa forma, pero nosotros que hemos estado en el caso, porque no hemos entregado toda la información por protección a nuestra familia, es esta voz la que dice que estamos conformes con lo que se resolvió”.