“Para proteger mejor su privacidad”: X anunció que los likes de los usuarios serán privados

Este miércoles X (exTwitter) anunció que los likes de los usuarios ahora serán privados, opción que solo era posible para aquellos que contaban con una suscripción premium en la red social de Elon Musk.

Por medio de un anuncio, el multimillonario indicó que “¡es importante permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo!”. A su vez, la red social informó a sus usuarios que ya no verán “a quién le gustó la publicación de otra persona”, sin embargo, los internautas sí podrán ver cuando otras cuentas reaccionen a sus publicaciones.

“Esta semana haremos que los ‘Me gusta’ sean privados para todos, para proteger mejor su privacidad”, anunció mediante un tuit.

Starting today, Likes are private for everyone. Liking more posts will make your For you timeline better. https://t.co/BOCSkXwIWx