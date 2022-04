Paris sobre Siches: “Le falta preparación, pero no una preparación solo política, yo creo que le falta un poco más de cultura”

El exministro de Salud, Enrique Paris, realizó una dura crítica en contra de la actual titular del Interior, Izkia Siches, quien fue una de sus principales opositoras cuando él encabezaba el Minsal y ella presidía el Colegio Médico.



En entrevista a Revista Sábado de El Mercurio, Paris recordó que las discrepancias que ocurrieron, incluso antes de que él llegase a ser ministro, durante la realización de la mesa social Covid-19.



“Nos pusimos a discutir algo y entonces me dijo ‘por qué está acá, no debería estar acá, a quién representa’ y yo quedé ‘plop’. Nunca entendí esa agresión, sobre todo porque fue debido que yo le estaba discutiendo. Yo estaba ahí porque el gobierno me había pedido que estuviera ahí como expresidente del Colegio Médico, así como había una exministra de Salud, como estaban los rectores de las universidades, como estaba la presidenta actual, como estaba la OPS”, indicó.



Luego acusó a la actual ministra de ser “una persona a la que le falta preparación, pero no una preparación solo política, yo creo que le falte un poco más de cultura, de pensar las cosas con más tranquilidad, porque esas cosas como las que le conté son solo un exabrupto”.



“Y no, no pensé que fuese a llegar a este punto que, imagino, ha sido bastante doloroso para ella porque creí que había aprendido, que Iba a ser más prudente, que iba a pensar mejor las cosas, pero aparentemente no ha cambiado”, añadió.



De todas formas, Paris desestimó pedir la renuncia de Siches. “Yo creo que la renuncia tiene que pedírsela el Presidente, o ella misma renunciar si considera que está haciendo las cosas mal o dañando a su Presidente, pero yo no me meto en eso. Lo aprendí siendo ministro: pedir renuncias no conduce a nada”, consignó.



Respecto a su periodo como titular del Minsal, Paris recordó que “el nivel de estrés era muy alto y era diario y no solamente era de día, sino que también de noche, o en la madrugada, a cualquier hora, porque los WhatsApp llegaban por montones, y los fines de semana también, no había descanso”.



Además, aseguró que la obtención del Franz Edelman Award 2022 entregado a Chile por su manejo de la emergencia sanitaria es “un tapabocas bastante importante para todos los que dijeron que no estábamos haciendo las cosas bien”.



Paris también rememoró a quien fue su antecesor, Jaime Mañalich, afirmando que “en esa época la pandemia se comía casi todas las noticias y él era el vocero de eso, no había más. Entonces cuando el vocero comienza a tener problemas, como lo que estamos viendo ahora con la ministra Izkia Siches, se comienza contaminar todo el gobierno. Yo creo que él se dio cuenta de eso y dijo basta y por eso renunció. Además, estaba muy cansado”.



También tildó de “mala” la relación entre Mañalich y la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. “A él no le gustaba nadie y a ella la criticaba. Tenían mala relación; eso Paula Daza lo ha dicho en muchas partes. Mira, a mí hasta su familia me agradeció el trato diferente que yo le daba, su mamá, sus hermanos, todos, su marido. Ella lo pasó muy mal”, indicó.



Por otro lado, el médico pediatra reveló estar a favor de “un perdonazo” respecto al conflicto mapuche. “A lo mejor el mismo tema de los mapuches requiere una amnistía. un perdonazo para ambas partes, así al menos se solucionó el año 91′”.



Ante los posibles reparos de la derecha, respondió que “yo no soy tan de derecha y creo que eso es mejor a cómo estamos hoy. A pesar de que Izkia Siches se equivocó rotundamente al ir a meterse allá, yo estoy de acuerdo con el diálogo. Creo que ese es el camino”.

DECIDIÓ NO CASARSE



Además, el extitular de Salud recordó cuando decidió no casarse: “Yo ya tenia 35 años y estando allá me di cuenta de que no iba a hacer una vida con una mujer. No fue fácil, porque como hijo mayor yo tenla una carga y como habla sido educado en los jesuitas, también tenia muy fuerte el tema de la culpa”.



“Los curas nos tiraban señales indirecta. Recuerdo como si fuera hoy que un cura nos contó en clases de dos niños que eran muy amigos y que los hablan encontrado quemados juntos en la cama. Que los hablan ido a ver en la mañana y estaban completamente quemados. Cosas así contaban todo el tiempo”, rememoró.



También confesó que debió acudir ante un “psiquiatra muy religioso”, el cual “igual me sirvió para hacer yo mismo mi propia reflexión”.



“En esos años, tener una opción sexual distinta era muy complejo, por lo que uno tenia que tratar de ser prudente. Nunca fui de los que se rebelaban. Soy hijo de mi tiempo, de mi época”, rememoró.