Partido Republicano no avanzará en Acusación Constitucional contra Aguilera

El Partido Republicano anunció que no seguirá impulsando una Acusación Constitucional en contra de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.



Desde la colectividad liderada por José Antonio Kast tomaron la determinación luego de la renuncia de Fernando Araos a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, asegurando que implica “asumir la responsabilidad por las negligencias graves que se han cometido en la gestión del Ministerio de Salud”.



Al anunciar el libelo, Republicanos había apuntado a que no se haya contactado a la Clínica Las Condes (CLC) en el caso de la bebé de dos meses que falleció por virus sincicial en el Hospital de San Antonio, recinto que no contaba con disponibilidad de camas UCI pediátricas.



Luego de la salida de Araos, la bancada de diputados Republicanos emitió un comunicado anunciando que “hemos tomado la decisión de no presentar la Acusación Constitucional en contra de la ministra de Salud y permitir que el equipo a cargo y la nueva dirección que asuma esa Subsecretaría, pueda sacar esta tarea adelante”.



“Como bancada de diputados del Partido Republicano hemos tomado conocimiento de la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, a su cargo en el día de hoy. Valoramos profundamente esta decisión, porque implica, como corresponde, asumir la responsabilidad por las negligencias graves que se han cometido en la gestión del Ministerio de Salud y que han tenido graves consecuencias para la confianza en la gestión del ministerio en un momento tan crítico para el país”, agregó la misiva.



Los legisladores señalaron que “nuestro único objetivo es poner el foco en superar esta crisis y creemos que este paso que ha dado el ex Subsecretario va en la línea correcta”.



“Creemos que ahora es el momento de la unidad y que el Ministerio de Salud, con la ayuda de expertos y ex autoridades se concentre en la enorme tarea que tiene en estas horas críticas”, concluyeron.