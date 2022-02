Patricia López denuncia violencia de conductor en la carretera: “Este asesino femicida me chocó”

Una angustiante situación vivió la actriz nacional Patricia López durante esta mañana, luego de que un conductor la chocara y tratara de agredirla, lo que provocó que López subiera a sus redes sociales unas publicaciones y un video denunciado la situación.

La actriz subió unas fotos a su cuenta de Instagram del conductor, donde comentó que tiene una imagen de su patente, y señaló “alerta machista, violencia femicida en la carretera. Este asesino femicida me chocó e intentó hacer que chocara a alta velocidad”.

“Me encerró entre una camioneta y un bus y, al adelantarme, me pasó a llevar el auto y me pegó un manotazo doblando mi retrovisor”, añadió López.

Además, también subió un video en donde se mostraba persiguiendo al conductor, y al igual que la anterior publicación, manifestó que la situación “fue un femicidio frustrado, pido ayuda o asesoría por favor”.

También, subió un video en el que se le veía claramente afectada, relatando con mayor detalle el accidente. “Aquí estoy, ahora pude estacionar y quiero mostrar el auto… ese choque de ahí. Un hue… me dio vuelta el retrovisor… estoy muy nerviosa…no sé qué decir creo que tengo que denunciar a este hue… que casi me mató”, confesó la actriz.

“Se puso detrás mío, me empezó a exigir que yo acelerara, tenía una camioneta delante mío y un camión del otro lado, no podía seguir acelerando pero me empujó hasta llegar a los 140 kilómetros por hora, me pasó a llevar el auto, fue un horror”, recordó López.

La actriz concluyó su relató enfatizando que “me quede súper asustada con este intento de asesinato, violencia machista en la ruta, femicidio frustrado, no puede ser que ande suelto acosando a las mujeres que andamos solas en el auto”.